Tag Heuer’in Yeni Akıllı Saati Mayıs’ta Geliyor

Ünlü saat üreticisi Tag Heuer, Android Wear 2.0 işletim sistemi ile çalışacak olan yeni akıllı saati hakkında ilk bilgileri paylaştı.

Android Wear ürün geliştirme müdürü Jeff Chang, Aralık ayı sonunda yaptığı Android Wear 2.0 açıklamasında hangi markaların Android Wear 2.0 ile geleceğini de söylemişti. Bu listeye göre ünlü saat üreticilerinden Tag Heuer, Fossil ve Michael Kors‘un Android Wear 2.0 ile çalışan yeni bir akıllı saat geliştireceği biliniyordu. İlk duyuyu ise Tag Heuer’den geldi.

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Tag Heuer CEO’su Jean Claude Biver yaptığı açıklamada firma olarak akıllı saat sektörüne büyük yatırımlar yaptıklarını ve çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Android Wear 2.0 için de aynı hızla çalıştıklarını söyleyen Biver, Mayıs ayında Android Wear 2.0 ile çalışan bir akıllı saat modeli duyuracaklarını da açıkladı.

Biver yeni akıllı saat modelleri için detay vermese de ilk model olan Connected için bazı satış rakamları paylaştı. Tag Heuer Connected için 20 binlik bir hedef ile satışa çıktıklarını belirten Biver, Kasım 2015’te satışa sunulan akıllı saatin 2016’nın ilk çeyreğinde 20 bini geçtiğini ve toplamda 56 binlik bir satış yaptığını belirtti.

Biver yaptığı açıklamada yeni akıllı saat hakkında çok fazla açıklama yapmasa da TAg Heuer’in Connected model akıllı saatlerde olduğu gibi işlemci ve teknoloji tarafında Intel‘den destek alacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte yeni modellein iki farklı boyutta olacağı ve GPS seçeneğini de sunacağı söylenenler arasında.