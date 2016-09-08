Apple Watch için Pokemon Go Duyuruldu!

Apple dün yapmış olduğu etkinlikte bir sürpriz yaparak Apple Watch için Pokemon GO’nun geliştirildiğini duyurdu.

Apple dün akşam yapmış olduğu etkinlikte iPhone 7‘yi tanıtmış ve ardından akıllı saati Apple Watch’un yeni serisi Apple Watch Series 2‘yi de tanıtmıştı. Apple etkinlikte bir sürpriz yaparak bu yılın en popüler oyunu Pokemon GO’nun da artık Apple Watch desteği sunduğunu duyurdu.

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Pokemon GO geliştiricisi Niantic Labs ile bir işbirliği yapan Apple kısa bir geliştirme süresinin ardından oyunu Apple Watch‘a hazır bir hale getirmiş. Bu sayede bugüne kadar 500 milyondan fazla indirilmeye sahip olan Pokemon GO oyunu artık Apple Watch akıllı saatler üzerinden de oynanabilecek.

Apple Watch için Pokemon GO’nun çalışma şeklide akıllı telefonlardakinden güzel. Apple Watch kullanıcısı yürürken eğer bulunduğu lokasyonda bir Pokemon var ise akıllı saat titriyor ve Pokemon olduğunu bildiriyor. Ancak burada ufak bir sıkıntı var ki Apple Watch sayesinde bulduğunuz Pokemon’u akıllı telefonunuz ile yakalamak zorunda olmanız. Diğer yandan uygulama akıllı saat üzerinden Pokestop noktaları ve kırılan yumurtalar için de titreşim ile bildirim verebiliyor.

Niantic Labs‘ın yaptığı açıklamaya göre Pokemon GO oyuncuları bugüne kadar 4.6 milyar kilometrelik bir yol katetmiş. Bu yüzden Apple Watch için Pokemon GO uygulaması aynı zamanda kullanıcılara attığı adımı ve gittiği mesafeyi de gösterebiliyor. Apple Watch için Pokemon GO’nun önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması bekleniyor.