Artık Daha Küçük, Daha Hafif Ama Daha İyi…

Son dönemlerin çıkış yapan kablosuz kulaklık markası Jaybird’in yeni modeli göz kamaştırıyor…

Kablosuz kulaklıklar, yakın zamanda üzerlerine eklenen ekstra özelliklerle giyilebilir teknolojinin ayrılmak bir parçası olmaya çoktan aday oldu. Jaybird markasının yeni üyesi X3, kullanıcısına sundukları ile kısa sürede ilgi odağı olmuş durumda.

Jaybird‘in X serisinin bu yeni üyesi, kendinen önceki modelden daha küçük olmasına rağmen daha yüksek ses kalitesinin yanı sıra 17,9 gramlık ağırlığı ile ön plana çıkıyor. X3’ün en büyük özelliklerinden birisi de hızlı şarj olma özelliği…

2,5 saatte tamamı şarj olan kablosuz kulaklık 20 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım imkanı sunuyor. Tam doldurmada ise Jaybird X3‘ün çalışma süresi 8 saate kadar yükseliyor. Bu da zamanınız olmadığında başvurabileceğiniz en kullanışlı yollardan bir tanesi.

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Jaybird X3‘ün diğer özellikleri ise 20 Hz-20 kHz frekans tepki aralığı, Bluetooth 4.1 bağlantısı ile akıllı telefon, tablet gibi ürünlere bağlanabilme yer alıyor. Uygulaması sayesinde kulaklığın ses, ekolayzer ayarları yapılması da mümkün.

Jaybird X3‘ün Android ve iOS uygulamaları da bulunuyor. Ergonomik yapısı ile en hareketli anlarınızda bile kulağınızdan düşmeyecek şekilde arkadan birbirine tutturulmuş iki kulaklığın fiyatı da el yakan cinsten değil.

İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nden satışa çıkacak olan Jaybird X3‘ün fiyatı 130 dolar. Ürünün daha sonra Türkiye dahil tüm Avrupa’ya da geçmesi bekleniyor.