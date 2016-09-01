Sanal Gerçeklik Gözlüğü Sinemaya Bu Yıl Geliyor

Sanal gerçeklik teknolojisi sinema salonlarında yakın zamanda boy göstermeye başlayacak.

Sanal gerçeklik teknolojisini oyunlarda, müzik videolarında, film fragmanlarında, reklam filmlerinde derken en çok merak edilen platformda izlemeye çok yaklaştık.

Şuanda sinema deneyiminin en üst düzeyde hissedildiği teknoloji olan IMAX, sinemaseverleri sanal gerçeklik teknolojisi ile buluşturacak. Yapılan açıklamada bu yıl için izleyicilerle buluşturulmasının planlandığı IMAX‘in sanal gerçeklik projesi StarVR için etkin çalışmalar ise çoktan başladı.

Şimdilik 6 farklı noktada var olması için çalışmaların bir süredir yapıldığı belirtilen StarVR isimli sanal gerçeklik gözlüklerinin Acer ve Starbreeze ortak yapımı olduğunu daha önceki haberlerimizde belirtmiştik.

IMAX teknolojisinin sanal gerçeklik ile buluşması sinema sektörü kadar sanal gerçeklik teknolojisi için de bir çok yeni çalışmaya gebe olacak. Sanal gerçeklik teknolojisi sinema teknolojisi ile birleştiğinde şuana kadar sunulandan daha farklı çekim teknikleri ve detaylar da kullanıcılara sunulabilecek.

Acer ve Starbreeze ortak yapımı StarVR‘ın normal sanal gerçeklik başlıklarından bazı farkları bulunuyor. Öncelikle normal sanal gerçeklik başlıkları 110 dereceye kadar görüş açısı sunarken StarVR‘da bu rakam 210‘a kadar çıkıyor. Yani çok daha geniş görüş açısı sayesinde gerçeklik hissi çok daha belirgin şekilde yukarı çekilmiş olacak.

Özellikle sabit görüntüde hissedilecek bu fark bile StarVR‘ı deneyimlemek isteyenler için bir merak konusu olacak.

İlk açıklamalara göre 2016 yılı bitmeden bu teknolojinin sinemaseverlerle buluşacağı yönünde. Türkiye’ye bu teknolojinin geleceği tarih ise henüz netleşmiş değil.