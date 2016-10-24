Google Daydream View Ön Sipariş ile Satışa Sunuldu!

Google’ın sanal gerçeklik platformu Daydream için referans olarak geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğü Daydream View ön sipariş ile satışa sunuldu.

Google‘ın geçtiğimiz Mayıs ayında tanıttığı sanal gerçeklik platformu o günden bugüne referans bir sanal gerçeklik gözlüğü bekliyordu. Arama motoru bu bekleyişi Ekim ayı başında sonuçlandırdı ve Google Daydream View ismi ile bu platformu için ilk sanal gerçeklik gözlüğünü duyurdu.

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Google ürün tanıtımında Daydream View için Kasım ayında piyasada olacak demiş ancak net bir tarih belirtmemişti. Bu tarih ise bugün belli oldu ve Daydream View bugün itibari ile ön sipariş almaya başladı. 79 dolarlık fiyatı bulunan sanal gerçeklik gözlüğünün teslimat ve net satış tarihi ise 15 Kasım olarak belirlenmiş durumda.

Daydream View gözlüğünü için şuan sınırlı ülkede satışa sunan Google, bu ülkelere arasına Amerika, İngiltere ve Almanya‘yı dahil etmiş. Bu ülkelerde Google Online Store ve ülkelere göre operatörler aracılığı ile Daydream View’ü 69 euro, 69 pound ve 79 dolardan ulaşmak mümkün.

Şuan için sınırlı sayıda ülkede satışa çıkan Daydream View‘ün diğer ülkelere ve ülkemize ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Ürünün rakibi Samsung Gear VR karşısında ne yapacağı ise en büyük merak konusu.