Jawbone Satış Sürecine Girdi! İşte Son Dedikodu

Giyilebilir ürün pazarında bir çok çalışma gerçekleştiren markalardan Jawbone’un dedikodulara göre tamamen satışı için yöneticilerin çalışma gerçekleştirdiği ileri sürülüyor.

İddialara göre Jawbone‘un üst düzey yöneticileri geçtiğimiz haftalarda şirketi satın alabilecek dev firmalarla görüşmeler gerçekleştirerek devir işlemlerinin detaylarını konuşmaya çoktan başladı. Yenilikçi ürünler ortaya çıkarmalarına rağmen şirketin satışının gerçekleşme isteğinin ise yatırımcılara verilen sözlerin tutulamaması olarak gösteriliyor.

Bugüne kadar giyilebilir aksesuarlar üretimi için 900 milyon dolara yakın bir miktar parayı şirket yatırım amaçlı olarak almıştı. Belirli bir marka değeri olan Jawbone‘un bu şekilde borçlarını kapatıp daha sağlam bir yapıya emanet olarak çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Giyilebilir teknoloji ürünleri pazarına ilk firmalardan biri olan Jawbone‘un 1999’dan bugüne kadar geçen yıllarda önemli çalışmalara imza atmasına rağmen bu duruma gelmesi ise oldukça şaşırtıcı olarak değerlendiriliyor. Dev firmanın geçtiğimiz ay ortaklara ödenmesi gereken paralarını geç ödediği belirtilirken bu durumun büyük ateşin fitilini yaktığı ifade ediliyor.

Bilindiği gibi Jawbone geçtiğimiz aylarda Fitbit ile mahkemelik olmuş ve Fitbit‘i ticari sırlarını açığa çıkarttığı suçlamasında bulunmuştu. Mahkeme ise Jawbone‘u haksız bularak Fitbit‘in patent ihlali yapmadığı konusunu karara bağlamıştı. Davanın ise hala sürdüğü belirtiliyor.