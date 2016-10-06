Oculus’dan Bağımsız Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg yeni ve uygun fiyatlı bağımsız Oculus sanal gerçeklik gözlüğünü duyurdu.

Dün Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşım ile bugün gerçeklecek olan Oculus Connect etkinliğinde yeni bir duyuru yapacağını belirten Mark Zuckerberg nihayet Oculus Connect etkinliğinde duyurusunu yaptı. Zuckerberg’ün duyurusu ise yeni bağımsız bir Oculus sanal gerçeklik gözlüğü.

Bunu da Oku : Zuckerberg, Sanal Gerçeklik için Bir Açıklama Yapacak

Bilindiği üzere Oculus Rift ve HTC Vive gibi sanal gerçeklik gözlükleri çalışmak için kablolar ile birlikte bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor. Gear VR ve Cardboard gibi ürünler ise kablo bulundurmasa da çalışmak için bir akıllı telefona ihtiyaç duyuyor. İşte Zuckerberg’ün bugün yaptığı duyuru tma bu iki cihaz arasına yerleşecek olan yeni Oculus sanal gerçeklik gözlüğü.

Zuckerberg’ün açıklamasına göre henüz prototip aşamasında bulunan yeni Oculus sanal gerçeklik ürünü Oculus Rift‘in bir alt modeli olarak karşımıza çıkacak ve ne kablo ne de bir bilgisayara ihtiyaç duymadan bağımsız olarak çalışabilecek. Ürüne henüz isim konulmadığını belirten Zuckerberg ürünün Oculus Rift’e göre daha uygun fiyata sahip olacağını açıkladı. Buda ürünün daha çok son kullanıcıya ulaşması anlamına geliyor.

Kendisi üzerinde donanımını barıdıracak olan yeni Oculus sanal gerçeklik gözlüğü yine sensörleri ve takip sistemini de üzerinde barındırıyor olacak. Fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bir bilgi henüz verilmeyen ürünün 2017 yılının üçüncü çeyreğinde görücüye çıkacağı tahmin ediliyor.