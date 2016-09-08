Apple Watch Series 2 Hakkında Her Şey!

Apple, dün akşam gerçekleştirdiği iPhone 7 etkinliğinde akıllı saati Apple Watch’un yenilenmiş halini Apple Watch Series 2 olarak duyurdu.

Teknoloji devi Apple dün akşam merakla beklenen akıllı telefonu iPhone 7‘yi nihayet tanıttı. Tanıtımda iPhone 7 ile birlikte 18 aydır satışta olan Apple Watch’un yenilenmiş hali Apple Watch Series 2’de tanıtıldı.

Bunu da Oku : Apple Watch 2’de Hangi Yeni Özellikler Gelecek

Daha yüksek performans

Tasarım konusunda herhangi bir değişiklik bulunmayan Apple Watch Series 2 donanımda yapılan büyük değişiklikler ile geliyor. İşlemci olarak çift çekirdekli S2’ye geçiş yapan Apple Watch Series 2 bu sayede Apple Watch’a göre yüzde 50 daha performanslı çalışıyor ve yaklaşık 2 kat daha fazla grafik performansı sunuyor. Hazır 2 kat performanstan bahsetmişken Apple Watch Series 2’nin ekranı da artık daha parlak ve 1000 nit değeri ile 2 kat daha fazla parlaklık sunuyor. Burada Apple’ın bu ekran için bir de iddiası bulunuyor. Bu iddia ise gelen bu ekranın Apple’ın ürettiği en parlak ekran olması.

GPS, güçlü batarya, daha derin mesefeler

Apple Watch Series 2 ile gelen en büyük özelliklerden biri de dahili GPS özelliği. Apple Watch’ta bulunmayan bu özellik bilindiği üzere aktivite takiplerinde ufak da olsa sorun çıkarıyordu. Dahili GPS ile hem harita servislerinde hem de aktivite takiplerinde bu problem ortadan kaldırılmış oldu.

Yeni geliştirmeler ile birlikte Apple Watch Series 2 yüzücüler, sörf yapanlar ve havuza giren kullanıcılar için artık daha dayanıklı. 50 metreye kadar suya karşı dayanıklı hale gelen Apple Watch Series 2 akıllı saat 1 saate kadar suyun altında kalabiliyor.

Bunu da Oku : Apple Watch 2’de Daha Güçlü Batarya

Kullanıcıların büyük bir problemi olan şarj süresi de Apple Watch Series 2 ile bir nebze daha giderilmiş durumda. Yapılan iyileştirmeler neticesinde Apple Watch Series 2 tek bir şarj ile artık bir günden fazla dayanabiliyor.

watchOS 3 ile birlikte gelecek olan Apple Watch Series 2, üçüncü parti uygulamalara erişim izni, daha geniş bildirim yapısı ve esnek kullanımı, yeni aktiviteler, yeni saat arayüzleri ve Apple Pay gibi servislerin kullanımı gibi detaylara da artık izin veriyor olacak.

Apple Watch Nike+

Apple Watch Series 2 ile birlikte Apple yeni modeler de tanıttı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Nike ile yapılan işbirliği sonucu ortaya çıkmış Apple Watch Nike+ oldu. Bu model tamamen farklı bir kayış yapısına ve saat arayüzüne sahip. Yine bu modele özel olarak arkaşaların aktivitelerini görebilme ve kıyaslama yapabilmek mümkün.

Apple Watch, Apple Watch Series 1 oldu

Apple’ın yapmış olduğu bu tanıtım ile akıllı saatin Apple Watch Series 2 olarak lanse edilmesi orjinal Apple Watch‘un ne olacağı sorusunu akıllara getirdi. Burada da net bir açıklama yapan Apple, Apple Watch’un artık Apple Watch Series 1 olarak adlandırılacağını ve fiyatında da bir indirim yapıldığını belirtti. Daha önce 1349 liradan satışta olan giriş modeli bundan böyle 1049 liradan satışta olacak.

Apple Watch Series 2 çıkış tarihi ve fiyatı

Alüminyum, paslanmaz çelik kasa yanına bir de seramik ekleyen Apple, Apple Watch Series 2’de seramik kasanın ismi fiyatını 4799 lira olarak belirlerken, diğer kasa tiplerinde ise gümüş, roze altın, uzay grisi, uzay siyahı ve altın renk seçenekleri ile 1399 liradan başlayan fiyatlar bulunacak. Yine yeni gelen Apple Watch Nike+’da 1399 liradan satışa sunulacak olup kayışlara göre fiyat değişikliği gösterecek.

Bunu da Oku : Apple Watch 2’de Olmayan Özellik

Apple Watch Series 2 modellerin ön siparişleri 9 Eylül’de açılacak ve teslimatlar ise 16 Eylül‘de gerçekleşecek. watchOS 3 işletim sistemi ise Apple Watch Series 1 modellere ise 13 Eylül itibari ile dağıtılmaya başlanacak.

Daha fazlası için buradan devam ederek Apple’ın sitesinden ulaşabilirsiniz.