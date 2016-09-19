Yeni Akıllı Saat Çıkartmayacak Markalar…

Akıllı saat üreticileri Apple ve Samsung’un pazardaki liderliği bazı markaların bu alanda yeni ürün çıkartmasını engelledi…

Giyilebilir teknoloji ürünleri arasında en çok ilgi gösterilenlerin başında gelen akıllı saat pazarının en büyük iki oyuncusu bilindiği gibi Apple ve Samsung. Bu iki marka dışında kalan markaların büyük bir kısmının pazardan çekilmesi dikkatlerden kaçmadı.

İstedikleri satış rakamlarının oldukça gerisinde kaldığını veya daha fazla bu yolda mücadele edemeyeceğini düşünen bazı markalar bu pazarı açıkça terk etti.

Akıllı saat pazarında önce Samsung Gear 3‘ün çıkması, daha sonra da Apple Watch Series 2‘nin tanıtılmasının ardından hareketlenme yaşanmıştı. Pazarın iki lideri Apple ve Samsung‘un arka arkaya yeni modellerini çıkartması daha küçük çaplı üreticilerin adeta iştahını söndürdü.

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LG, Huawei, Motorola gibi markaların akıllı saat modeli çıkarttıkları, ancak bundan sonra yeni modellerini üretmek için şirket içinde kaynak oluşturmayacakları bilgisine ulaşıldı. Bunun başlıca sebepleri ise zireye oynamak isteyen markaların bu kadar alt seviyede satış rakamında kalacak ürün geliştirmek istememeleri olarak değerlendirildi.

Akıllı saat üreticilerinin bu pazardan çıkmasına en büyük etkenlerden birisi de henüz akıllı saatlerin olmazsa olmaz olarak görülmemesi. Herkesin sahip olmak isteyebileceği bir ürün olmaktan şuanda uzak olan akıllı saatler belli özellikleri dışında lüks sınıfında değerlendiriliyor.

Sağlık uygulamaları ve aktivite takibi özellikli cihazların yakın zamanda yükselebileceği öngörülmesine rağmen bazı firmaların bu pazardan çekilmesi pazar liderlerinin de tabii ki işine geliyor…